Кремль назвал хрупкой ситуацию в Ормузском проливе и предложил посредничество

Россия пока не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку, но готова оказать любое содействие для урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал ситуацию в Ормузском проливе «очень хрупкой» и непредсказуемой.

Фото: AP

«Мы, как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Иран заблокировал Ормузский пролив после начала операции США и Израиля против республики 28 февраля. 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. На следующий день Тегеран обвинил Вашингтон и Тель-Авив в нарушении режима прекращения огня и снова закрыл морской коридор. В ответ господин Трамп объявил блокаду иранских портов. Минэнерго США вчера заявило, что восстановление транзита по Ормузскому проливу не займет много времени.

