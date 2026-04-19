Как закрывали и открывали Ормузский пролив

28 февраля, 20:00. «КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран» (генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари).

13 марта, 19:00. «Транзит через пролив открыт» (министр обороны США Пит Хегсет).

14 марта, 19:50. «На самом деле Ормузский пролив открыт» (глава МИД Ирана Аббас Аракчи).

9 апреля, 15:15. «Ормузский пролив остается фактически закрытым для провоза нефти» (глава нефтекомпании ОАЭ ADNOC Султан бен Ахмед аль-Джабер).

9 апреля, 17:30. «Ормузский пролив открыт» (заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде).

12 апреля, 18:00. «С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив» (президент США Дональд Трамп).

17 апреля, 15:50. «Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым» (глава МИД Ирана Аббас Аракчи).

17 апреля, 16:30. «Ормузский пролив полностью открыт, но морская блокада останется в силе» (Дональд Трамп).

18 апреля, 10:30. «В случае продолжения блокады Ормузский пролив не будет оставаться открытым» (спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф).

18 апреля, 11:30. «Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов» (заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде).

18 апреля, 21:30. «В результате нарушения режима прекращения огня до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду, с вечера сегодняшнего дня Ормузский пролив будет перекрыт» (КСИР).