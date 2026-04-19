Минэнерго США: восстановление транзита по Ормузскому проливу не займет много времени

Для восстановления судоходства в Ормузском проливе не потребуется много времени. Об этом сообщил глава американского Минэнерго Крис Райт в эфире Fox News.

«Да, на это потребуется время, но, вероятно, не слишком много. С иранцами идут переговоры... мне кажется, что они продвигаются хорошо»,— сказал господин Райт (цитата по «РИА Новости»).

Иран заблокировал Ормузский пролив после начала операции США и Израиля против республики 28 февраля. 8 апреля президент США объявил двухнедельное перемирие с Ираном. На следующий день Тегеран обвинил Вашингтон и Тель-Авив в нарушении режима прекращения огня и снова закрыл морской коридор. Американский президент в ответ объявил блокаду иранских портов.

Первый раунд переговоров Ирана и США состоялся 11 апреля в Исламабаде. Дональд Трамп анонсировал новые контакты вечером 21 апреля. При этом иранские агентства пишут, что власти Ирана еще не согласились на новые переговоры.