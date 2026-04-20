Количество подтопленных участков в Удмуртии выросло до 58

58 придомовых территорий подтоплены в Удмуртии на утро 20 апреля. За сутки их количество выросло на 23 участка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: Пресс-служба администрация Ярского района.

Новые подтопленные участки появились в Глазове: в зоне паводка оказалось 14 придомовых территорий, их количество за сутки увеличилось на 6. В СНТ «Буммашевец-3» в Якшур-Бодьинском районе за сутки подтопило 15 участков. В поселке Кез подтопило две придомовые территории частных домов. В селе Яган в Малопургинском районе остаются подтоплены 15 участков. В поселке Балезино — 12. Остаются под водой низководный мост в деревне Гуляево и участок дороги Полом—Поломское в Кезском районе.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о транспортной изоляции деревни Гуляево и разбитой объездной дороге по сатье за халатность (ст. 293 УК). В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.