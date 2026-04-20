Прокуратура оспорила приговор экс-главе новосибирской вневедомственной охраны

Новосибирская прокуратура подала апелляционное представление на приговор Ровшану Курбанову, бывшему начальнику регионального управления вневедомственной охраны, осужденному на два с половиной года колонии за взятку. «Сторона обвинения не согласилась с назначенным подсудимому наказанием»,— сообщила «Ъ-Сибирь» старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

Как писал «Ъ-Сибирь», приговор бывшему силовику вынесли 24 марта. Полковник, по версии следствия, вымогал у менеджера ТЦ «Лемана Про» стройматериалы на 300 тыс. руб. за согласование паспорта безопасности магазина. Суд снизил указанный в предъявленном силовику обвинении размер взятки до 145 тыс. и вместо девяти лет колонии, как настаивала прокуратура, дал всего два с половиной года. Также Ровшана Курбанова оштрафовали на 1,45 млн руб. и лишили звания полковника полиции.

Защита оспаривает квалификацию обвинения, считая, что бывшего правоохранителя следовало судить за мошенничество, а не за взятку. Якобы он ничем не мог помочь менеджеру ТЦ, поскольку собирался на пенсию.

Константин Воронов