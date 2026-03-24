Росгвардейца подвели стройматериалы

В Новосибирске рассмотрели дело бывшего начальника регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшана Курбанова. Полковник, по версии следствия, вымогал у менеджера ТЦ «Лемана Про» стройматериалы на 300 тыс. руб. за согласование паспорта безопасности магазина. Суд снизил указанный в предъявленном силовику обвинении размер взятки до 145 тыс. и вместо девяти лет колонии, как настаивала прокуратура, дал всего два с половиной года.

Бывший росгвардеец Ровшан Курбанов пообещал суду больше не мошенничать

Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по НСО Бывший росгвардеец Ровшан Курбанов пообещал суду больше не мошенничать

Завершилось рассмотрение дела бывшего начальника новосибирского управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшана Курбанова.

Как указывается в материалах следствия, 30 апреля 2025 года начальник вневедомственной охраны региона через мессенджер WhatsApp связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций гипермаркета «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin). Полковник якобы потребовал у менеджера стройматериалы на сумму почти 300 тыс. руб. Полтора десятка мешков с цементом, композитная арматура, террасная доска, 33 упаковки вагонки, краска, грунтовка и клей понадобились для благоустройства дачи в садовом товариществе «Ельцовка».

Со своей стороны силовик обещал беспрепятственно согласовать паспорт безопасности ТЦ, в котором отражено состояние антитеррористической защищенности объекта.

27 мая полковника Росгвардии задержали сотрудники регионального УФСБ, к которым с заявлением обратился менеджер «Лемана Про». Ровшана Курбанова взяли под стражу. Сначала он был отстранен от должности, которую занимал с 2017 года, а затем уволен.

В судебном процессе, который проходил в Железнодорожном райсуде, прокурор запросил для подсудимого девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 8,8 млн руб. Защита утверждала, что следствие ошиблось в квалификации и полковника Росгвардии следовало судить за мошенничество, а не за взятку. Якобы он ничем не мог помочь менеджеру ТЦ, поскольку собирался на пенсию.

Перед вынесением приговора бывший силовик выступил с последним словом.

«Я хотел бы выразить глубокое сожаление о том, что я совершил преступление. Я допустил ошибку, в чем глубоко раскаиваюсь.

Вину в совершении мною мошеннических действий я признаю полностью. Могу с уверенностью сказать, что больше подобное не повторится. Ваша честь, прошу вас не сомневаться в искренности моих слов, не наказывать строго и не лишать свободы»,— сказал подсудимый.

Суд признал Ровшана Курбанова виновным в коррупции, однако снизил указанный в предъявленном обвинении размер взятки с 300 тыс. руб. до 145 тыс. руб. «По итогам исследования доказательств установлено, что обвиняемый и потерпевший достигли договоренности о передаче взятки строительными материалами на сумму, образующую значительный размер, а не крупный, на чем настаивала сторона обвинения»,— пояснили в суде. В итоге бывшему силовику назначили два с половиной года колонии общего режима и штраф в 10-кратном размере взятки (1,45 млн руб.). Также подсудимого лишили звания полковника полиции.

Константин Воронов