Мирра Андреева поднялась на восьмое место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг спортсменок. Россиянка Мирра Андреева поднялась с девятой на восьмую строку.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В активе 18-летней теннисистки 3746 очков. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, где уступила будущей победительнице, представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко (10895 очков). Второе место занимает Елена Рыбакина (8500). Тройку лучших замыкает американка Коко Гауфф (7279).

Россиянин Андрей Рублев поднялся на три позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) — теперь он занимает 12-е место с 2630 очками. На прошлой неделе спортсмен не смог завоевать титул в Барселоне, уступив в решающем матче французу Артюру Фису. Даниил Медведев сохранил 10-е место (3560). Карен Хачанов опустился на две строки, он располагается на 16-й позиции (2200).

Первой ракеткой мира остался итальянец Янник Синнер (13550). Затем идут испанец Карлос Алькарас (12960) и немец Александр Зверев (5225).

Таисия Орлова