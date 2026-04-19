Недоделанный перелом

В финале Barcelona Open Banc Sabadell, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,95 млн, Андрей Рублев в двух партиях уступил Артюру Фису. Во втором сете российский теннисист проигрывал 2:5 и взял четыре гейма подряд, отыграв по ходу дела три матчбола, однако концовка оказалась за французом. По итогам недели Рублев, который провел свой первый финал с мая прошлого года, с 15-го места в мировом рейтинге переместился на 12-е.

Несмотря на поражение от Артюра Фиса (на фото справа), Андрей Рублев своим выступлением в Барселоне дал надежду на возвращение в первую десятку

Фото: Joan Monfort / AP Несмотря на поражение от Артюра Фиса (на фото справа), Андрей Рублев своим выступлением в Барселоне дал надежду на возвращение в первую десятку

Не самый крупный, но престижный грунтовый турнир АТР, который по традиции в середине апреля состоялся в Барселоне, стал для Андрея Рублева хорошим шансом прервать неудачную полосу, начавшуюся у него после выхода в полуфинал февральской «пятисотки» в Дубае.

На трех последних турнирах Андрей Рублев выступал крайне неудачно — на харде в Индиан-Уэллсе и Майами проигрывал свои стартовые матчи, а на грунте в Монте-Карло преодолел лишь один круг.

В Барселоне по итогам жеребьевки россиянин в четвертьфинале должен был выходить на вторую ракетку мира Карлоса Алькараса, но тот, миновав первый раунд, снялся из-за травмы правой руки, которая, кстати, помешает испанцу выступить на стартующем 22 апреля «мастерсе» в Мадриде.

Поэтому после победы над аргентинцем Мариано Навоне (44-й в мире) и итальянцем Лоренцо Сонего (66-й) россиянин вышел не на одного из двух сильнейших игроков мира, а на чеха Томаша Махача (47-й), с которым справился довольно уверенно.

В полуфинале против серба Хамада Меджедовича, пробивавшегося в основную сетку через квалификацию, Рублеву пришлось сложнее, но ближе к концу его класс все-таки сказался. Тем временем из другой, нижней половины сетки к финалу не без проблем, но в целом довольно уверенно продвигался француз Артюр Фис.

После успешной встречи в четвертьфинале с итальянцем Лоренцо Музетти, девятым номером рейтинга АТР, он в полуфинале переиграл 19-летнего испанца Рафаэля Ходара, который сейчас считается одним из самых талантливых теннисных тинейджеров.

Артюр Фис представлялся для Андрея Рублева крайне сложным оппонентом.

Ровно год назад этот 21-летний мастер стоял в середине второй двадцатки и даже претендовал на попадание в топ-10, но затем получил серьезную травму нижнего отдела позвоночника и был вынужден сначала целиком пропустить травяной сезон, а затем все турниры с августа по начало февраля, в том числе Australian Open.

Однако под руководством хорвата Горана Иванишевича, возглавившего его тренерский штаб, Фис снова стал прибавлять и подниматься в рейтинге. На прошлой неделе он замыкал первую тридцатку, причем это место не отражало реальный уровень игры яркого мастера, обладающего хлестким крученым ударом справа, сильным и надежным ударом слева и скоростью передвижения по корту, позволяющей догонять тяжелые мячи.

Пожалуй, единственный явный минус Фиса — нестабильность. Вслед за блестящими сериями розыгрышей он может выдавать провальные. И этот недостаток наглядно проявился во втором сете, который благодаря драматизму и непредсказуемости стал украшением всего турнира.

Был момент, когда казалось, что финал получится неинтересным. В первой партии Рублев, используя ошибки неразогревшегося соперника, повел 2:0, но Фис взял шесть геймов подряд, после чего вроде бы добился подавляющего преимущества во втором сете.

Но при счете 2:5 характер россиянина проявился во всей красе. Используя неуверенность Фиса, у которого в ответственный момент дала сбой нервная система, Рублев в девятом гейме взял чужую подачу под ноль, в десятом отыграл три матчбола, а затем повел — 6:5, выиграв четыре гейма подряд.

Чтобы уравнять положение в матче, оставалось лишь удержать свою подачу, но двойная ошибка Рублева при счете 15:15 помогла Фису, который смог перебороть себя.

А на тай-брейке россиянину помешали удачные действия соперника, собственные ошибки и обыкновенное невезение. Выигрывая 2:0, он уступил семь очков подряд. В итоге — 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Фиса, который переместился в рейтинге на 25-е место, вернув себе звание первой ракетки Франции.

Но и Андрей Рублев может занести барселонскую неделю себе в актив. Сыграв свой первый финал с мая прошлого года, он на три шага приблизился к топ-10, став 12-й ракеткой мира.

Правда, до десятого места, которое занимает Даниил Медведев, почти тысяча рейтинговых очков. Поэтому хотя на «мастерсах» в Мадриде и Риме Рублев в прошлом году выступил неудачно, вернуться в мировую элиту до начала Roland Garros ему в любом случае будет проблематично.

Евгений Федяков