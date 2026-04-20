Бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии задержали с наркотиками

В отношении бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаила Юдина возбудили уголовное дело о хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК), пишет «Ъ-Удмуртия». Как заявили в МВД, 14 апреля его задержали за рулем автомобиля, внутри которого нашли марихуану.

Фото: личный архив Михаила Юдина

Бывшему чиновнику грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, в отношении экс-министра составили два административных протокола — за хранение наркотиков без цели сбыта (ст. 6.8 КоАП) и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 6.9 КоАП). По первой статье ему назначили трое суток административного ареста, по второй — двое суток. Его также обязали пройти диагностику и при необходимости — лечение от наркотической зависимости, передает ТАСС.

Михаил Юдин занимал пост министра сельского хозяйства Удмуртии в 2022-2025 годах. Он ушел в отставку по своему желанию. В январе 2026 года он стал врио гендиректора организации по воспроизводству крупного рогатого скота «Удмуртплем».