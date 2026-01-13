Михаил Юдин сменил Фаниля Мандиева на посту руководителя «Удмуртплема»

Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Михаил Юдин стал врио гендиректора организации по воспроизводству крупного рогатого скота «Удмуртплем». По данным «СПАРК-Интерфакс», он занял эту должность вчера, 12 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Юдин, vk Фото: Михаил Юдин, vk

До этого компанией «Удмуртплем» руководил бывший директор Корпорации развития Удмуртии Фаниль Мандиев. Он возглавлял предприятие с мая 2025-го по январь 2026 года. Сейчас господин Мандиев управляет фирмой «Агроторг 18», а также является директором Селекционного центра Удмуртии.

«Удмуртплем» является организацией, занимающейся искусственным осеменением крупного рогатого скота. По данным «СПАРК-Интерфакс», юрлицо было зарегистрировано в феврале 2005 года. Уставной капитал — 25,1 млн руб. Предприятие находится в деревне Молчаны в Воткинском районе, на нем насчитывается 22 работника. В 2024 году убыток предприятия составил 25,2 млн руб. при выручке 33,4 млн руб.

Напомним, господин Юдин покинул пост министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии в мае 2025 года по собственному желанию. Он возглавлял региональный минсельхоз с февраля 2022 года. Новым министром в ноябре 2025 года стал экс-глава Шарканского района Михаил Муклин, перед этим он пять месяцев проработал в качестве первого заместителя.