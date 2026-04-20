Форвард «Тампы» Никита Кучеров вошел в топ-20 бомбардиров в истории play-off НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров записал в свой актив две голевые передачи в первом матче стартового раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Он занял 19-е место в списке бомбардиров в истории лиги во встречах Кубка Стэнли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris O'Meara / AP Фото: Chris O'Meara / AP

Матч прошел на льду «Тампы» и завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Монреаля». В составе гостей хет-триком отметился Юрай Слафковский — все шайбы он забросил в большинстве. Он же стал автором победного гола. Также у «Канадиенс» отличился Джош Андерсон, результативная передача на счету Ивана Демидова. У «Тампы» дубль сделал Брендан Хэгел, гол забил Даррен Рэддиш.

Всего в матчах play-off Никита Кучеров набрал 173 очка (53 гола+120 передач). В бомбардирской классификации Кубка Стэнли он обогнал канадца Марио Лемье (172) и шведа Петера Форсберга (171).

В других противостояниях дня победитель регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингс» — 2:1. У проигравших шайбу забросил Артемий Панарин.

«Вегас Голден Найтс» на своей площадке одолел «Юта Маммот» со счетом 4:2. На 59-й минуте встречи пустые ворота гостей поразил Иван Барбашев.

Таисия Орлова