Волгоградская область набрала 5,40% просрочки по кредитам

Волгоградская область оказалась в числе регионов с долей просроченной задолженности выше 5%. Согласно рейтингу РИА Новости на основе данных ЦБ и Росстата, на 1 марта 2026 года показатель достиг 5,40%. По этому критерию регион расположился на 65-й строке списка из 85 субъектов РФ. За год показатель вырос на 0,51 п.п. Ссудная задолженность на одного экономически активного жителя — 327 тыс. руб.

Фото: Марина Окорокова

Показатели соседних регионов: Пензенская область — 4,26% (24-е место), Саратовская область — 5,73% (71-е место), Астраханская область — 5,17% (57-е место).

Минимальная доля просроченной задолженности — в Севастополе (2,67%), Крыму (3,16%), Санкт-Петербурге (3,23%), Чувашии (3,30%), Якутии (3,44%), Москве (3,48%), а также в Татарстане, Удмуртии, Нижегородской и Архангельской областях (3,5–3,7%).

Самый высокий уровень просроченной задолженности — в Ингушетии (25,6%). На 1 марта 2025 года прирост просрочки в республике за 12 месяцев составлял 9,1 п.п., на 1 марта 2026 года — 4,6 п.п. В 2017 году доля просрочки в республике составляла 27,6%.

