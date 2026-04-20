Пензенская область вошла в топ-25 по кредитной дисциплине

Пензенская область демонстрирует относительно низкий уровень закредитованности и просроченной задолженности. Согласно исследованию РИА Новости (данные ЦБ и Росстата), доля просроченных кредитов среди экономически активного населения региона на 1 марта 2026 года составила 4,26%. По этому показателю область занимает 24-е место в рейтинге из 85 субъектов РФ. За год доля просрочки выросла на 0,21 процентных пункта (п.п.), а ссудная задолженность на одного экономически активного жителя оценивается в 378 тыс. руб.

Для сравнения: в соседней Саратовской области доля просрочки составляет 5,73% (71-е место), что на 0,59 п.п. выше показателя годичной давности.

Регионом-лидером по платежной дисциплине остается Севастополь (2,67%), где низкий уровень просрочки сочетается с небольшим объемом кредитов на душу населения. Также в первой десятке: Крым (3,16%), Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%), Якутия (3,44%), Москва (3,48%), а также Татарстан, Удмуртия, Нижегородская и Архангельская области (3,5–3,7%).

Самый высокий уровень просроченной задолженности — в Ингушетии (25,6%). За последние два года рост показателя в республике ускорился: если на 1 марта 2025 года прирост за 12 месяцев составлял 9,1 п.п., то на 1 марта 2026 года — уже 4,6 п.п. (прирост доли просрочки за два года увеличился более чем вдвое). Эксперты отмечают, что хуже ситуация в регионе была лишь в 2017 году (27,6%).

Нина Шевченко