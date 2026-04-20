Доля просроченных кредитов в Саратовской области выросла до 5,73%

Доля просроченной задолженности экономически активного населения Саратовской области (15–72 лет) перед банками на 1 марта 2026 года составила 5,73%, увеличившись за год на 0,59 процентного пункта. Такие данные представило РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В итоге регион занимает 71-е место в рейтинге из 85 субъектов РФ. Для сравнения: лучший результат в стране демонстрирует Севастополь с показателем 2,67% — там жители реже берут займы, отмечают эксперты. Наихудшая ситуация сложилась в Ингушетии, где доля просрочки превысила четверть от всех кредитов — 25,51%.

Совокупный кредитный портфель россиян перед банками достиг 36,3 трлн руб. В пересчете на каждого экономически активного гражданина средний долг составляет 489 тыс. руб.

Нина Шевченко