Просрочка кредитов в Астраханской области поднялась до 5,17%

На 1 марта 2026 года доля кредитной просрочки среди экономически активного населения Астраханской области достигла 5,17%. Такую статистику приводит РИА Новости, основываясь на данных ЦБ и Росстат. С этим результатом регион расположился на 57-й позиции рейтинга из 85 субъектов РФ. За 12 месяцев показатель увеличился на 0,50 процентных пункта (п.п.). Объем ссудной задолженности в пересчете на одного жителя от 15 до 72 лет — 457 тыс. руб.

Фото: Нина Шевченко

У соседней Волгоградской области доля просрочки выше — 5,40% (65-е место).

Минимальные значения доли просроченной задолженности зафиксированы в Севастополе (2,67%), Крыму (3,16%), Санкт-Петербурге (3,23%), Чувашии (3,30%), Якутии (3,44%) и Москве (3,48%). В диапазон 3,5–3,7% попадают Татарстан, Удмуртия, Нижегородская и Архангельская области.

Максимальный показатель — в Ингушетии (25,6%). Динамика: к 1 марта 2025 года прирост просрочки за 12 месяцев составлял 9,1 п.п., к 1 марта 2026 года — 4,6 п.п. Более высокое значение в республике последний раз фиксировалось в 2017 году (27,6%).

