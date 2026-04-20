Германия начнет приватизацию национализированной «дочки» «Газпрома»

Правительство Германии начнет приватизацию немецкого подразделения «Газпрома» (MOEX: GAZP), национализированного в 2022 году. Об этом рассказал гендиректор компании Эгберт Леге в интервью Financial Times.

Securing Energy for Europe (SEFE), бывшая Gazprom Germania, намерена привлечь от €1,5 до €2 млрд за счет увеличения капитала для расширения бизнеса, управляющего инфраструктурными активами. По правилам Евросоюза немецкое правительство должно сократить свою долю до 25% к 2028 году. По словам господина Леге, импульс планам приватизации придал ближневосточный конфликт. Государство рассматривает продажу акций, первичное публичное размещение и другие варианты.

Эгберт Леге также отметил, что SEFE не планирует разделение активов компании. Правительство обсуждает возможность ее объединения с импортером газа Uniper, также национализированным в 2022 году, отметил он. «Однако сейчас я исхожу из предположения, что процесс приватизации SEFE будет автономным», — подчеркнул гендиректор.

1 апреля 2022 года группа «Газпром» прекратила участие в немецкой дочерней компании Gazprom Germania GmbH. Сначала актив передали под управление Федеральному сетевому агентству (ФСА) ФРГ, а в ноябре — национализировали. Компания управляет 4,2 тыс. км (10%) немецкой газораспределительной сети. В ноябре 2025 года глава ФСА ФРГ Клаус Мюллер отмечал, что Германия до начала 2028 года будет вынуждена импортировать газ из России по контрактам SEFE с «Ямал СПГ».