Германия не прекратит импорт газа из России до начала 2028 года

Германия будет вынуждена еще несколько лет импортировать газ из России через компанию SEFE (Securing Energy for Europe GmbH, до национализации называлась Gazprom Germania и являлась «дочкой» «Газпрома»). Об этом глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил Funke.

По его словам, Еврокомиссия рассчитывает, что «действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут самое позднее в начале 2028 года» (цитата по ТАСС). По мнению господина Мюллера, «эти поставки государство не может ограничить без европейского санкционного режима». Если бы SEFE расторгла контракты, «ей все равно пришлось бы платить, и Россия смогла бы повторно продать этот газ».

В немецком Минэкономики заявляли, что SEFE могла бы расторгнуть сделку по импорту газа с "Ямал СПГ», сославшись на форс-мажор из-за введения 19-го пакета европейских санкций. Контракт содержит пункт о том, что компания должна платить даже при прекращении импорта (формула «бери или плати»).