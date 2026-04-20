Трансляция заседания курского облправительства сорвалась из-за DDoS-атаки

В связи с DDoS-атакой на серверы администрации Курской области прямая трансляция заседания правительства региона 20 апреля невозможна. Запись заседания будет опубликована позднее на официальных ресурсах губернатора и облправительства, сообщили региональные власти.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщил, что губернатор Курской области Александр Хинштейн завершил курс реабилитации и вернулся в регион. С сегодняшнего дня господин Хинштейн вышел в полноценный рабочий режим, несмотря на то что нога пока полностью не восстановилась после серьезной травмы. Глава региона отметил, что ему «какое-то время придется еще позаниматься».

Обновлено. В региональном правительстве заявили, что специалисты ведут работу по отражению DDoS-атаки и восстановлению работы серверов администрации.

«Техническим специалистам Минцифры Курской области удалось сделать доступной трансляцию заседания правительства региона в соцсети «ВКонтакте»,— говорится в сообщении.

Традиционная трансляция заседания правительства Белгородской области сегодня также не состоялась. Губернатор Вячеслав Гладков ушел в отпуск на две недели на фоне слухов о своей возможной отставке. Господин Гладков отметил, что в последний раз был в «таком» отпуске в 2024 году.

