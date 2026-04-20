Росимущество анонсировало продажу всех активов ЮГК в мае за 162 млрд рублей

Росимущество оценило стоимость продажи ПАО «Южуралзолото ГК» в 140,4 млрд руб., совокупная рыночная стоимость активов ЮГК составила 162 млрд руб. Открытые торги пройдут в начале мая.

Среди других активов — ООО «Управляющая компания ЮГК» (100% долей, 9,1 млрд руб.), ООО «Бизнес-Актив» (100% долей, 542,4 млн руб.), ООО «Хоум» (100% долей, 10,4 млрд руб.), ООО «Арбат-Сити» (80% долей, 1 руб.), ООО «Уралтранскомплект» (100% долей, 434,067 млн руб.), ООО Агрокомплекс «Экомодуль» (67% долей, 529,8 млн руб.), ООО «Сады Предгорья» (67% долей, 477,97 млн руб.), ООО «Погрузочно-транспортное управление» (100% долей, 18 млн руб.), ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» (1% доля, 13,469 млн руб.).

В Росимуществе сообщили, что торги пройдут в сокращенные сроки. На подачу заявки и внесение задатков в размере 20% от 32,4 млрд руб. у участников будет пять рабочих дней. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщал, что при продаже ЮГК акции предоставят единым пакетом.

В июле 2025 года суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры, конфисковав доли основного акционера Константина Струкова. По версии следствия, бизнесмен незаконно приобрел ЮГК и еще десять компаний, используя свое положение в органах власти.