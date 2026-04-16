Проект распоряжения о продаже ЮГК внесут на этой неделе

Проект распоряжения о продаже ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) внесут в правительство на этой неделе. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Торги по продаже ЮГК пройдут в мае, акции представят единым пакетом, сообщил Алексей Моисеев. По его словам, вынесение ЮГК на торги затянулось из-за процедурных вопросов.

В июле 2025 года ЮГК перешла во владение Росимущества. Суд конфисковал доли основного акционера Константина Струкова в доход государства по иску Генпрокуратуры. По версии следствия, господин Струков незаконно приобрел ЮГК и еще десять компаний, используя свои должности и положение в органах власти.