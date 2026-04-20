Пострадавший в ДТП губернатор Хинштейн вернулся на работу в Курскую область

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении на работу после лечения. Реабилитация потребовалась чиновнику из-за травм, полученных в результате ДТП в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

«С сегодняшнего дня выхожу уже в полноценный рабочий режим, — написал господин Хинштейн в Telegram. — Несмотря на то, что полностью еще нога не восстановилась, слишком серьезная травма».

Он добавил, что травмированной ногой «какое-то время придется еще заниматься», но подчеркнул еще раз, что приступил к работе «в полноценном режиме».

ДТП произошло 22 января. По словам губернатора, его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. На следующий день пациента с переломом бедренной кости прооперировали в областной клинической больнице. Через несколько дней господин Хинштейн сообщил, что вернулся к работе в дистанционном режиме. В середине февраля он сообщил, что продолжит реабилитацию в Москве.