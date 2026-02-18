Губернатор Хинштейн продолжит реабилитацию после ДТП в Москве

Губернатор Курской области Александр Хинштейн собирается поехать в Москву для дальнейшей реабилитации после ДТП. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Вопрос не в недоверии к курской медицине, напротив, я безмерно признателен нашим врачам, которые провели мне блестящую операцию, которые организовали лечение. Но сейчас лечение как таковое завершено, идет именно реабилитация, и для меня важнейшим является вопрос сроков»,— пояснил господин Хинштейн в видеообращении.

Губернатор заметил, что ему необходима ускоренная реабилитация, а это возможно только в специализированных центрах в Москве. Вместе с тем, признался Александр Хинштейн, решение о поездке в столицу далось ему нелегко.

Глава Курской области попал в аварию во время рабочей поездки в Конышевский район 22 января. По его словам, автомобиль занесло на скользкой дороге. При ДТП господин Хинштейн сломал бедренную кость, три ребра и два отростка позвоночника, ему потребовалась операция. Сначала он отказался от транспортировки в Москву и остался лечиться в Курской областной больнице. В начале февраля губернатору удалось поучаствовать в оперативном совещании в облправительстве по видеосвязи.