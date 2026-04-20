Маслосырзавод ГК «Сыробогатов» в Орле почти втрое нарастил прибыль в 2025 году

По итогам 2025 года ООО «Орел» (структура екатеринбургской ГК «Сыробогатов», владеющая маслосырзаводом в Орле) нарастило чистую прибыль почти втрое — с 66 до 184 млн руб. Выручка предприятия выросла на 63% — с 6,9 до 11 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Себестоимость продаж компании увеличилась на 60% — с 6,4 до 10 млрд руб. Прибыль от продаж выросла более чем вдвое — с 214 до 564 млн руб., а прибыль до налогообложения — втрое, с 78 до 246 млн руб.

Активы маслосырзавода увеличились на 33%, с 3,2 до 4,4 млрд руб. Причем оборотные активы предприятия выросли на 35% — с 1,6 до 2,2 млрд руб., а внеоборотные активы — на 30%, с 1,6 до 2,1 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании увеличилась на 93% — с 383 до 741 млн руб. Кредиторская задолженность общества, напротив, сократилась на 15% — с 433 до 367 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Орел» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2017 году. Основной вид деятельности — производство сыра и сырных продуктов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Учредителем общества является основатель ГК «Сыробогатов» Александр Щадрин, которому также принадлежит другая структура группы — ООО «Первая линия». Гендиректор ООО «Орел» — Наталья Скабина.

Реконструированный комплекс ООО «Орел» был официально открыт в 2019 году на базе некогда крупнейшего в регионе орловского молкомбината, проданного в 2017-м компанией Danone. ГК «Сыробогатов» вложила в предприятие как минимум 1,2 млрд руб. В 2022-м ООО «Орел» модернизировало цех сухих молочных продуктов мощностью 100 тыс. т готовой продукции в год за 258 млн руб.

Осенью 2023 года ГК заявила о планах вложить еще 2,8 млрд руб. в модернизацию и таким образом увеличить мощности переработки молока до 500 т в сутки, а также нарастить производство сыра до 100 т в сутки к 2024 году. С тех пор о ходе проекта не сообщалось.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов