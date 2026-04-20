ФАС не смогла доказать недобросовестность воронежской «Коттедж-индустрии»

Арбитражный суд Центрального округа не удовлетворил кассационную жалобу управления ФАС по Воронежской области на решения предыдущих инстанций, признавших недействительным включение в реестр недобросовестных поставщиков крупного местного строительного подрядчика АО «Коттедж-индустрия». Суд оставил вердикт без изменений. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Жалобы в Верховный суд (ВС) РФ от налоговиков пока не поступало. Ранее гендиректор «Коттедж-индустрии» Юрий Миронов в разговоре с «Ъ-Черноземье» предполагал, что в случае неудачи в кассации налоговики могут обратиться в ВС из-за существования некоего регламента «обжаловать до последнего».

Спорное решение было принято УФАС в начале июня 2025 года из-за конкурса на возведение пристройки к школе №1 в Верхней Хаве, который «Коттедж-индустрия» выиграла в мае. Подрядчику необходимо было внести обеспечение исполнения контракта в 177,5 млн руб. либо получить банковскую гарантию на эту сумму. Однако компания этого не сделала и не подписала контракт.

Воронежское УФАС посчитало, что подрядчик «не проявил должной степени заботливости и осмотрительности» при подписании контракта и обращении за банковской гарантией. В компании же заявили, что не смогли подписать контракт, так как не располагали необходимой суммой для его обеспечения.

В середине октября 2025-го областной арбитражный суд отменил решение о включении «Коттедж-индустрии» в реестр недобросовестных поставщиков, посчитав, что обеспечение контракта не было внесено из-за независящих от подрядчика решений банков о выдаче гарантии. После этого УФАС попыталось обжаловать исключение компании из реестра, однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в этом управлению. Тогда налоговики подали кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа.

