ФАС обжалует в кассации исключение воронежской «Коттедж-индустрии» из числа недобросовестных

В Арбитражный суд Центрального округа поступила кассационная жалоба управления ФАС по Воронежской области на решения предыдущих инстанций, признавших недействительным включение в реестр недобросовестных поставщиков крупного местного строительного подрядчика АО «Коттедж-индустрия». Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Гендиректор «Коттедж-индустрии» Юрий Миронов в разговоре с «Ъ-Черноземье» выразил уверенность, что «никаких перспектив у этой жалобы нет»: «Просто у ФАС есть регламент обжаловать до последнего. Я думаю, что они и дальше пойдут — в Верховный суд. Что-то они на нас злые. Что за предвзятость в отношении нашей организации, не могу понять».

Спорное решение было принято УФАС в начале июня из-за конкурса на возведение пристройки к школе № 1 в Верхней Хаве, который «Коттедж-индустрия» выиграла в мае 2025 года. Подрядчику необходимо было внести обеспечение исполнения контракта в 177,5 млн руб. либо получить банковскую гарантию на эту сумму. Однако компания этого не сделала и не подписала контракт.

Воронежское УФАС посчитало, что подрядчик «не проявил должной степени заботливости и осмотрительности» при подписании контракта и обращении за банковской гарантией. В компании же заявили, что не смогли подписать контракт, так как не располагали необходимой суммой для его обеспечения.

В середине октября 2025-го областной арбитражный суд отменил решение о включении «Коттедж-индустрии» в реестр недобросовестных поставщиков, посчитав, что обеспечение контракта не было внесено из-за независящих от подрядчика решений банков о выдаче гарантии. После этого УФАС попыталось обжаловать исключение компании из реестра, однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в этом управлению.

Егор Якимов