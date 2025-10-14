Строителей подвели банкиры

Россошанская строительная компания АО «Коттедж-индустрия» добилась отмены решения воронежского УФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков, следует из картотеки арбитражных дел. Компания попала туда из-за того, что не внесла обеспечение контракта по строительству школы в Верхней Хаве в срок. Суд посчитал, что это произошло из-за не зависящих от подрядчика решений банков о выдаче гарантии. УФАС намерено обжаловать решение. Эксперты указывают на отсутствие умысла об уклонении от контракта у подрядчика и считают, что решение устоит при обжаловании.

Крупный господрядчик в Воронежской области небезуспешно зашел с иском в арбитражный суд

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области признал недействительным решение регионального УФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков крупного местного строительного подрядчика АО «Коттедж-индустрия». Это следует из картотеки арбитражных дел. Спорное решение было принято УФАС в начале июня из-за конкурса на строительство пристройки к СОШ №1 в Верхней Хаве Верхнехавского района, который «Коттедж-индустрия» выиграла в мае этого года. Подрядчику необходимо было внести обеспечение исполнения контракта в 177,5 млн руб. либо получить банковскую гарантию на эту сумму. Однако компания этого не сделала и не подписала контракт.

Школа посчитала, что «Коттедж-индустрия» уклонилась от заключения контракта, и обратилась в УФАС с просьбой признать подрядчика недобросовестным поставщиком. Ведомство внесло компанию и ее гендиректора Юрия Миронова в соответствующий реестр на два года. «Коттедж-индустрия» не согласилась с решением и обжаловала его в воронежском арбитраже.

В компании заявили, что не смогли подписать контракт, так как не располагали необходимой суммой для его обеспечения. «Коттедж-индустрия» указала на то, что является малым предприятием и состоит в реестре субъектов МСП.

Банки в свою очередь в нужные сроки не выдали фирме гарантию на 177,5 млн руб. Руснарбанк сделал это только в конце мая, уже после признания компании уклонившейся от заключения контракта. Причиной такого исхода, по мнению подрядчика, стала значительная сумма для обеспечения контракта (30% от максимальной начальной цены).

Воронежское УФАС же возразило, что подрядчик «не проявил должную степень заботливости и осмотрительности» при подписании контракта и получении банковской гарантии. Ведомство указало на то, что «Коттедж-индустрия» не была лишена права внести обеспечение исполнения контракта и могла обратиться в большее число банков за гарантией.

Так как «Коттедж-индустрия» проинформировала заказчика о трудностях с получением банковской гарантии, суд посчитал, что ее действия свидетельствуют о «добросовестном поведении и отсутствии факта уклонения от заключения контракта».

По мнению суда, решения банков «не зависели от воли подрядчика, а факт непредоставления гарантии не может являться основанием для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. Там также указали, что «Коттедж-индустрия» имела возможности исполнить контракт, поскольку «является профессиональным участником на строительном рынке», а следовательно, не могла сознательно от него уклоняться.

Гендиректор «Коттедж-индустрии» Юрий Миронов рассказал «Ъ-Черноземье», что внесение компании в реестр «осложнило» ее деятельность: «Появились к нам вопросы лишние. Мы не могли участвовать в конкурсах несколько месяцев. Но понимали, что есть шанс выиграть суд и что справедливость на нашей стороне, поэтому за дополнительной поддержкой никуда не обращались. Как только решение суда вступит в силу (в течение десяти дней), будем просить, чтобы нас исключили из реестра».

Руководитель УФАС по Воронежской области Денис Чушкин пояснил «Ъ-Черноземье», что ведомство рассматривает возможность обжаловать решение регионального арбитража в апелляции:

«У нас есть подобные дела с другими строителями, которые мы выигрывали, и компании продолжают находиться в реестре. Но необходимо детально ознакомиться с решением суда».

«Формальные основания у нас были для внесения: так, контракт не был заключен и гарантия не была получена. Суд смотрит шире, чем антимонопольный орган, выясняет причины»,— сказал господин Чушкин.

По данным Rusprofile, АО «Коттедж-индустрия» зарегистрировано в Воронежской области в феврале 1999 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года крупнейшим акционером выступал бывший гендиректор Юрий Кухтин. По итогам 2024 года выручка компании составила 796 млн руб., чистая прибыль — 351 тыс. руб. Гендиректором является Юрий Миронов. С 2010 года с компанией было заключено 211 госконтрактов на общую сумму 9,2 млрд руб.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш указывает, что УФАС при внесении компаний в реестр недобросовестных поставщиков должно руководствоваться наличием умысла у поставщика, «то есть отсутствием намерения заключать контракт при подаче заявки»: «В данном случае даже заказчик указал на отсутствие умысла у АО "Коттедж-индустрия". Суд же установил, что подрядчик не только не имел умысла уклониться от подписания контракта, но и предпринял все возможные в сложившихся обстоятельствах действия, направленные на устранение препятствия к его подписанию».

По словам юриста, подобные споры возникают часто и «сопровождают большую часть решений о включении той или иной компании в реестр, поскольку альтернативных механизмов исключения из него не предусмотрено»: «Но удается это достаточно редко, поскольку в большинстве случаев все необходимые условия для принятия решения присутствуют. Здесь, предположу, точку в споре ставить рано, так как по общему правилу органы власти обжалуют решения об отмене их актов. Впрочем, это решение, скорее всего, устоит»,— считает госпожа Барабаш.

Егор Якимов