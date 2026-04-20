Свиноводы забили на запасы

Единственной мясной категорией, показавшей в первом квартале 2026 года рост предложения, стала свинина. Производство сельхозорганизациями животных на убой в живом весе увеличилось на 5,7% год к году, до 1,47 млн тонн. Это обусловлено ростом инвестиционной активности. Но избыток предложения уже начал давить на цены: стоимость свинины в оптовой закупке в апреле снизилась на 3% год к году. Удержать рентабельность бизнес пытается за счет экспорта.

В январе—марте 2026 года сельхозорганизации России произвели 1,47 млн тонн свиней в живом весе на убой, следует из данных Росстата. Год к году значение выросло на 5,7%. Увеличение объемов показали почти все ключевые регионы. Например, в Белгородской области производство свинины прибавило 4,9% год к году, до 246,3 тыс. тонн, в Курской — 9,4%, до 111,7 тыс. тонн. В Минсельхозе интенсивный рост в свиноводстве связывают с притоком инвестиций.

Топ-10 регионов России по производству сельхозорганизациями свиней на убой в январе—марте 2026 года Выйти из полноэкранного режима Регион Производство (тыс. тонн) Изменение год к году (%) Белгородская область 246,3 4,9 Курская область 111,7 9,4 Воронежская область 105,7 10,1 Псковская область 101,8 –2,0 Орловская область 77,7 8,0 Брянская область 56,2 16,6 Тверская область 54,8 –3,2 Тамбовская область 51,9 –2,6 Мордовия 47,1 6,3 Липецкая область 37,9 9,7 Россия 1473,1 5,7 Открыть в новом окне Источник: Росстат.

Это эффект от вложений прошлых лет. Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев поясняет, что свинья до момента убоя растет в среднем шесть месяцев. То есть в первом квартале на рынок выходили объемы, заложенные во второй половине прошлого года. Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов замечает, что свиноводство в России считается одним из наиболее технологичных и управляемых сегментов сельского хозяйства.

Сейчас свиньи действительно единственная растущая мясная категория.

Производство птицы на убой сельхозорганизациями в первом квартале сократилось на 2,7% год к году, до 1,63 млн тонн, крупного рогатого скота (КРС) — на 4,2%, до 266,2 тыс. тонн. В AD Libitum замечают, что на курятине сказывается сложная эпизоотическая обстановка, индейке — нехватка инкубационного яйца. На КРС влияют региональные противоэпизоотические мероприятия (см. “Ъ” от 15 апреля).

Свиноводы в условиях увеличения производства и насыщения рынка сталкиваются со снижением цен на свою продукцию. Согласно NTech, на неделе 13–19 апреля оптовая стоимость товарных свиней составила 141 руб. за 1 кг, потеряв 3% год к году. Самым подешевевшим отрубом стала грудинка на кости, потеряв 21% год к году, до 198 руб. за 1 кг. В Минсельхозе среднюю стоимость свинины в полутушах на 15 апреля оценивают в 193,2 руб. за 1 кг. Год к году значение сократилось на 0,9%. Рынок чувствителен к избытку предложения, констатирует Дмитрий Краснов.

Выходом для производителей Константин Корнеев называет развитие экспорта, в противном случае речь пойдет о значительном снижении рентабельности в отрасли. В Минсельхозе отмечают, что отгрузки за рубеж свинины и субпродуктов с начала года составили 90 тыс. тонн, прибавив год к году 7%. Это соответствует 6,1% от совокупного объема производства животных на убой в январе—марте 2026 года.

Динамика роста российского экспорта свинины пока скромнее, чем годом ранее.

В «Рексофт Консалтинге» напоминают, что в 2025 году поставки за рубеж увеличились на 22% год к году, до 393 тыс. тонн. Страна вошла в топ-5 мировых поставщиков свинины. Этот рост обеспечивало в основном увеличение объема отгрузок в Китай.

Но сейчас на экспорте может сказываться укрепление рубля, констатирует AD Libitum. Курсовые колебания автоматически увеличивают стоимость российской свинины для конечного покупателя, делая ее менее конкурентоспособной. В этих условиях производители активно стараются открывать для себя новые рынки. Так, ГК «Талина» и «Мираторг» начали первые поставки свинины на Филиппины (см. “Ъ” от 2 апреля).

Дмитрий Краснов также обращает внимание на то, что 55–65% российского экспорта свинины сейчас обеспечивают субпродукты: головы, ноги и внутренности. Это бюджетная продукция, спрос на которую есть далеко не везде. Эксперт обращает внимание на то, что наращивать поставки за рубеж пропорционально росту объема производства физически сложно. Внешний рынок не сможет абсорбировать весь дополнительный объем, особенно по маржинальным категориям мяса.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова