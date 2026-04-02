Гуляй, свинина

Российские производители свинины начали поставки на Филиппины: о старте отгрузок сообщили в ГК «Талина» и «Мираторге». В перспективе страна может формировать около четверти от совокупного объема поставок за рубеж. Экспорт помогает производителям поддержать рентабельность, которая находится под давлением из-за падения внутренних цен.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ГК «Талина» отправила на Филиппины первую партию кусковой свинины общим объемом в 108 тонн, рассказали “Ъ” в компании. До конца 2026 года речь пойдет о поставке 1 тыс. тонн. Поставки на Филиппины начали и другие крупные производители свинины. В «Мираторге» пояснили, что 31 марта в порт Манилы прибыла первая партия весом в 27 тонн. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин предполагает, что совокупный объем поставок российской свинины на Филиппины в итоге может составить 10–15% от общего объема импорта страны. Это 90–135 тыс. тонн в год, или четверть российского экспорта свинины за 2025 год.

Филиппины — новый экспортный рынок для свиноводов. Власти страны сняли запрет на поставки из России в декабре 2025 года.

Ограничения действовали как минимум с 2019 года и были связаны с эпидемиологическими рисками. Согласно «Рексофт Консалтинг», Филиппины находятся на 18-м месте среди мировых импортеров свинины. Совокупный объем поставок из-за рубежа в страну в прошлом году составил 851,8 тыс. тонн, увеличившись на 16% год к году. Общее потребление при этом достигло 1,7 млн тонн. Сергей Юшин не исключает, что спрос на свинину на Филиппинах будет увеличиваться с ростом ее населения.

Филиппины — большой и зависимый от импорта рынок, констатируют в «Рексофт Консалтинг». Сейчас основным поставщиком свинины в страну выступает Бразилия, чья доля оценивается в 40%. Ближайший конкурент — Канада, занимает всего 9%. Крупнейшими покупателями российской свинины, согласно федеральному центру «Агроэкспорт», в 2025 году стали Белоруссия, Вьетнам и Китай. Совокупно страна отправила за рубеж продукции на $940 млн, год к году значение выросло на 41%. В натуральном выражении поставки прибавили 22%, до 393 тыс. тонн.

Филиппины — не единственное экспортное направление, которое сейчас активно развивают свиноводы. Так, в ГК «Талина» сообщили в том числе о старте поставок в Либерию: туда отгрузили 27 тонн субпродуктов. В компании рассчитывают и на дальнейший рост международного направления. Экспорт для свиноводов — возможность преодолеть кризис падения рентабельности.

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов говорит, что в 2025 году стоимость производства свинины в России выросла в среднем на 8%, а маржинальность опустилась с 25–26% до 20%. Это продиктовано снижением оптовых цен на основные отрубы свинины из-за роста предложения внутри страны. Например, окорок и лопатка, по данным NTech, за год подешевели на 10–12%. «В 2026 году более реалистично ждать восстановления доходности, а не борьбы за ее стабилизацию»,— рассуждает господин Суворов. Экспорт, по его мнению, сглаживает давление на рентабельность, хотя и не нивелирует его полностью. Сергей Юшин поясняет, что экспорт не дает ценам падать слишком сильно в периоды избытка предложения.

В «Рексофт Консалтинг» считают, что в 2026 году совокупный экспорт свинины из России может расти за счет Китая, стран Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья. Но их роль может оказаться нестабильной.

«Не так давно в Белоруссии, которая является крупным потребителем российской свинины, прозвучали сигналы в пользу сокращения импорта этого мяса из России и усиления опоры на собственное производство»,— напоминает он. Сергей Юшин не исключает, что Вьетнам, со своей стороны, начнет закупать больше продукции из США, а объем поставок в Китай в целом может колебаться. Это, по его словам, повышает важность диверсификации поставок.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров