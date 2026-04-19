Аграриев Ростовской области предупредили о рисках потери урожая пшеницы

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области предупредили сельхозпроизводителей о распространении опасного заболевания пшеницы — пиренофороза (желтой пятнистости листьев). По оценкам экспертов центра, при отсутствии своевременной профилактики потери урожая могут достигать 45%.

Отмечается, что в последние годы заболевание получило широкое распространение. Ситуацию осложняет высокая устойчивость возбудителя: гриб сохраняется на растительных остатках и в семенном материале до двух лет, благополучно перезимовывая. С установлением теплой и влажной погоды, особенно в период весенних осадков и туманов, он активизируется и поражает молодые растения.

Первые признаки инфекции проявляются в виде мелких желтых или светло-коричневых пятен на листьях. По мере развития болезни они увеличиваются в размерах, темнеют, а по их краям формируется характерная желтая кайма. На стеблях могут появляться точечные поражения.

В Россельхозцентре подчеркивают, что эффективная защита посевов требует комплексного подхода. Он включает соблюдение агротехнических приемов, применение средств химической защиты, а также контроль качества семенного материала.

Эксперты рекомендуют аграриям регулярно мониторить состояние посевов и своевременно принимать меры при первых признаках заболевания. Это позволит снизить риски и сохранить урожай.

Валерий Климов