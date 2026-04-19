В программы УрФУ внедрят игры в жанре стратегии для повышения интереса студентов

В программы Уральского федерального университета (УрФУ) при переходе вуза на новую модель высшего образования добавят игры в жанре стратегии для увеличения заинтересованности студентов к обучению, рассказал в интервью «Ъ-Урал» ректор Илья Обабков. По его словам, обновленная система будет состоять из двух ядер, которые обучающиеся «не любят по умолчанию»: социально-гуманитарное (предусматривает дисциплины «История России», «Философия», «Основы российской государственности») и фундаментальное (включает предметы, направленные на подготовку к профессии).

«Надо обеспечить их заинтересованность, чтобы они шли по жизни с полученными знаниями. Один из методов — технологический»,— отметил господин Обабков.

По его словам, в рамках социально-гуманитарного ядра в вузе разработали игру, в рамках которой студен может воспроизвести на территории России любое военное событие прошлого с учетом заданных им параметров. «Квалификация командиров, типы оружия, их количество. От параметров зависит, будет ли битва выиграна или проиграна. Про историю и оружие узнаете, тактику изучаете? Чем не "Основа российской государственности"? Когда студенты в деталях рассказывали историю России через игру и цепочку военных событий, комиссия была в восхищении»,— пояснил ректор.

Илья Обабков подчеркнул, что метод применим и к фундаментальному ядру. По его словам, ранее первокурсникам ИРИТ-РТФ предложили в рамках проектного практикума пройти разработанную в УрФУ игру «Фактория». «Студент должен создать технологическую цепочку на отдаленной планете, которая в случае успеха выведет его на вершину развития — запуск ракеты. Это инженерная задачка с многодневными размышлениями о том, как построить конвейеры»,— сказал он, заверив, что первокурсники «погрузились и просидели в ней днями».

Господин Обабков заверил, что в рамках перехода на новую модель в УрФУ будут использовать технологии в обучении «в широком смысле этого слова, применять разные методы и искать новые». «При этом понимаем важность качественного фундаментального образования»,— подчеркнул ректор.

Переход на новую модель высшего образования предполагает замену системы бакалавриат — магистратура на два других уровня: базовое высшее (срок обучения составит четыре-шесть лет) и специализированное высшее образование (один-три года) с последующей аспирантурой. Работа над ними ведется с 2022 года, в котором Минобрнауки РФ анонсировало отказ от Болонского процесса. В марте 2026 года глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что по итогам реформы студенты должны обучаться навыкам, которые соответствуют актуальному технологическому укладу, а на рынке труда решиться проблема с «колоссальным дефицитом» кадров в отраслях экономики и переизбытком специалистов социально-гуманитарного профиля.

УрФУ стал единственным вузом в Свердловской области, который вошел в число 17 университетов России, участвующих в пилотном проекте по переходу на новую модель высшего образования. В его рамках вуз должен заменить более 30% своих программ бакалавриата и магистратуры на программы базового и специализированного высшего образования до середины июня.

В марте глава Минобрнауки в ходе визита в УрФУ отметил, что переход на новую модель является «главным вызовом». Валерий Фальков заверил, что вузы, которые включатся в эту работу, получат «большие конкурентные преимущества на долгие годы вперед». Илья Обабков тогда пообещал, что УрФУ разработает «успешные практики» и поделится ими со всеми российскими вузами. «Мы стремимся сделать настоящий федеральный университет нового типа и в эту сторону будем двигаться»,— подчеркнул он.

В 2027 году переход на новую систему высшего образования станет обязательным для всех вузов России.

Василий Алексеев