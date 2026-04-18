WSJ узнала о планах США захватывать связанные с Ираном суда по всему миру

В ближайшие дни американские военнослужащие начнут захватывать по всему миру суда, оказывающие помощь Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их информации, так администрация США пытается усилить экономическое давление на Тегеран, чтобы заставить иранские власти открыть Ормузский пролив и пойти на уступки по ядерной программе.

По словам американских чиновников, США намерены расширить операцию против Ирана за пределы ближневосточного региона. Американские военные будут преследовать в международных водах связанные с Ираном нефтяные танкеры и торговые суда, уточнили собеседники WSJ.

17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива, но на следующий день заявил о восстановлении военного контроля над маршрутом. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона ведет «очень хорошие переговоры» с Ираном, и пообещал предоставить «некоторую информацию» о текущей ситуации в ближайшее время. При этом он предостерег иранские власти от шантажа с использованием Ормузского пролива.