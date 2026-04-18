Трамп предостерег Иран от шантажа закрытием Ормузского пролива

Иран не может шантажировать США с помощью ситуации в Ормузском проливе, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон занимает «жесткую позицию» в переговорах с Тегераном.

Фото: Evan Vucci / Reuters

«Мы разговариваем с ними (властями Ирана.— “Ъ”). Они хотели снова перекрыть пролив — вы знаете, как они делали в течение многих лет, но они не могут шантажировать нас»,— сказал господин Трамп журналистам (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Американский президент заявил, что США ведут «очень хорошие переговоры» с Ираном, и пообещал предоставить «некоторую информацию» о текущей ситуации уже 18 апреля. Американская блокада Ирана «останется в полной силе», пока Иран не достигнет мирного соглашения с США, добавил Дональд Трамп.

17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива, но на следующий день заявил о восстановлении военного контроля над маршрутом. С этого момента как минимум два судна подверглись атакам при попытке пересечь пролив. Иранский МИД допустил продолжение переговоров с США после смягчения позиции американской стороны.