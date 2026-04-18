Контейнеровоз вслед за танкером подвергся атаке в Ормузском проливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение о нападении на контейнеровоз в Ормузском проливе. По данным UKMTO, в судно попал «неустановленный снаряд».

«Повреждена часть контейнеров. Пожара не возникло, нет угрозы окружающей среде», — указано в сообщении.

По данным UKMTO, инцидент произошел в том же районе — вблизи северного побережья Омана, на входе в Ормузский пролив, — что и сегодняшнее нападение на танкер. Reuters ранее сообщило, что как минимум два коммерческих судна сообщили об атаках. По предварительным данным, огонь открыли иранские силы.

Утром 18 апреля Иран заявил о восстановлении военного контроля над морским коридором из-за действий США. МИД страны отверг продолжение переговоров до смягчения позиции американской стороны.