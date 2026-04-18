Хаменеи заявил о готовности флота Ирана «нанести новые поражения врагам»

Вооруженные силы Ирана сильны и готовы и дальше противостоять внутренним и внешним врагам. Такое заявление было опубликовано в Telegram-канале пресс-службы верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.

«Армия смогла противостоять зловещим планам США... и сепаратистам, желавшим раскола Ирана, — указано в заявлении. — Армия Исламской Республики мужественно защищает свои землю, море, флаг... Беспилотники обрушиваются на США и сионистских убийц подобно молниям, так же и доблестный флот готов нанести новые поражения своим врагам».

Власти США ранее неоднократно заявляли о фактическом уничтожении иранских ВМС за время последней кампании, начавшейся 28 февраля.

18 апреля Иран объявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом. Несколько коммерческих судов уже сообщили об атаках. МИД страны заявил о невозможности продолжать переговоры с США до смягчения американской позиции.