Иран частично открыл воздушное пространство впервые с 28 февраля

Иран сегодня утром частично открыл воздушное пространство впервые с 28 февраля, когда США и Израиль атаковали страну. Возобновлена работа некоторых аэропортов. Об этом сообщила иранская авиационная организация, передает агентство Tasnim.

Шесть гражданских аэропортов Ирана, включая два аэропорта в Тегеране, будут ежедневно открыты с 03:30 до 14:30 по всемирному времени (с 06:30 до 17:30 мск), сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Такой график будет действовать до утра 25 апреля.

Накануне вступило в силу соглашение между Израилем и Ливаном о 10-дневном перемирии. Кроме того, до 21 апреля действует двухнедельное перемирие между США и Ираном. По данным газеты The Wall Street Journal, второй раунд американо-иранских переговоров может пройти 20 апреля.