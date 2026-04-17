Трамп запретил Израилю атаковать Ливан

США запретили Израилю атаки на Ливан, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, США продолжат отдельную работу с ливанской стороной, чтобы «надлежащим образом решить вопрос» с движением «Хезболла».

Фото: Alex Brandon / AP

«Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запретили ему это делать. Хватит — значит хватит»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Израиль продолжает работать над устранением «Хезболлы», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Но этого не удастся достичь за один день. Для этого требуются постоянные усилия, терпение и тщательная работа на дипломатической арене. В одной руке оружие, другая протянута к миру»,— сказал он в видеообращении (цитата по The Times of Israel).

В ночь на 17 апреля вступило в силу перемирие между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вела наземную операцию на юге Ливана с 3 марта. Израильская сторона обвинила движение «Хезболла» в поддержке Ирана.

