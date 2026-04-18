В Удмуртии остаются подтоплены 27 участков

27 придомовых территорий остаются подтопленными в Удмуртии на утро 18 апреля. За сутки количество подтопленных участков не изменилось. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

В селе Яган в Малопургинском районе остаются подтоплены 15 участков. В поселке Балезино половодьем затронуто 12 придомовых территорий. Остается под водой низководный мост в деревне Гуляево и участок дороги Полом—Поломское в Кезском районе.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о транспортной изоляции деревни Гуляево и разбитой объездной дороге по сатье за халатность (ст. 293 УК). В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.