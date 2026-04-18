Суд разрешил Трампу продолжить строительство бального зала

Апелляционный суд США разрешил администрации президента США Дональда Трампа продолжить строительство бального зала стоимостью $400 млн на месте снесенного Восточного крыла Белого дома. Об этом сообщило агентство Reuters.

На заседании апелляционный суд не рассматривал существо основного иска, оспаривающего полномочия администрации Дональда Трампа на строительство бального зала. Слушание для пересмотра постановления вашингтонского судьи о приостановке проекта назначено на 5 июня.

В 2025 году Дональд Трамп сообщил о планах построить в Белом доме бальный зал, который будет вмещать 900 человек. Национальный фонд охраны памятников США подал в суд на президента и несколько федеральных ведомств, поскольку нынешняя администрация снесла Восточное крыло Белого дома для освобождения места под проект. Истец утверждает, что у администрации не было прав на снос исторического здания, построенного в 1902 году и расширенного в 1942-м. В 2026 году федеральный судья Ричард Леон постановил приостановить строительство бального зала в Белом доме до получения одобрения Конгресса.

