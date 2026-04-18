Более 15 участников СВО заявили о планах избраться в Тюменскую облдуму от ЕР

На участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Тюменскую областную думу заявились 17 участников специальной военной операции (СВО). Согласно данным на сайте объединения, одержать победу в одномандатных округах планируют семь бойцов, 10 — получить место в региональном парламенте по партийному списку.

На территории Тюменской области планируют выдвинуться:

По Тюменскому одномандатному округу № 17 — старший стрелок Вооруженных сил РФ Евгений Котенков. Интересы избирателей соответствующей территории на протяжении трех созывов представлял Юрий Баранчук (ЕР), в декабре 2025 года он покинул региональный парламент в связи с назначением вице-мэром Тюмени.

По Центральному одномандатному округу № 18 — социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Владислав Чикунов. За мандат с ним посоревнуется депутат трех созывов, заместитель председателя комитета по бюджету Сергей Медведев (ЕР).

По Ленинскому одномандатному округу № 19 — безработный Владислав Желябовский. Территорию с 2023 года в облдуме представляет директор территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Андрей Лазарев (ЕР).

По Калининскому одномандатному округу № 20 — главный специалист администрации Тюменского округа по работе с участниками СВО Илья Мякишев и инспектор транспортной безопасности аэропорта Рощино в Тюмени Вадим Немиров. Они претендуют на территорию спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николая Савченко (ЕР), который избрался в региональный парламент в 2023 году.

По Южному одномандатному округу № 21 — безработный Дмитрий Павлов. Он планирует занять место Оксаны Величко (ЕР), которая в региональном парламенте возглавляет комитет по бюджету.

О намерении избраться по партсписку в Тюменской области заявили:

Полевой супервайзер компании «РН-Юганскнефтегаз» Михаил Акуличев;

Военнослужащий Министерства обороны РФ Александр Вальтер;

Заместитель командира войсковой части по тылу — начальник тыла Вооруженных сил РФ Сергей Высоких;

Механик управления территориями Уватского округа Павел Гончар;

Заместитель командира разведывательной группы специального назначения роты специального назначения Министерства обороны РФ Владислав Егошин;

Пенсионер органов прокуратуры Игорь Семочкин;

Директор управления территориями Уватского округа Андрей Спиридонов;

Адвокат Михаил Цоболь;

Охранник северо-уральского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром» Александр Шубин;

Самозанятый Нурлан Яшкин.

Конкуренцию им составят первый вице-спикер, руководитель фракции ЕР в облдуме Андрей Артюхов, заместитель председателя регионального парламента Наталья Шевчик, глава комитета облдумы по социальной политике Ольга Швецова, действующие депутаты Эдуард Омаров и Альберт Суфианов.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), по данным на 18 апреля, участники СВО не заявляли о намерении избраться в Тюменскую облдуму от ЕР. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) о планах получить мандат и представлять интересы партии власти сообщил только один боец — специалист по охране труда компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» Виктор Некрасов. Он намерен избраться от Ноябрьского одномандатного округа №3 и занять место заместителя председателя комитета облудмы по социальной политике, экс-замгубернатора Ямала Александра Мажарова (ЕР).

Выборы в Тюменскую областную думу VIII созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО по смешанной системе: 24 депутата изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 24 — по одномандатным округам (четыре из них расположены на Ямале, 10 в Югре и 10 в Тюменской области). Сегодня интересы ЕР в региональном парламенте представляют 37 депутатов, КПРФ и ЛДПР — по четыре, «Справедливой России» — два.

ЕР начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев