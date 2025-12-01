Первым вице-мэром Тюмени назначен экс-депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук

Глава Тюмени Максим Афанасьев утвердил бывшего депутата Тюменской областной думы от «Единой России» Юрия Баранчука в должности своего первого заместителя. Как пояснил градоначальник в своем Telegram-канале, в полномочия первого вице-мэра будут входить взаимодействие с региональным парламентом, Тюменской городской думой, политическими партиями, правоохранительными органами, общественными организациями и национальными объединениями, контролировать работу департамента по безопасности жизнедеятельности и комитета по межнациональным отношениям мэрии.

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева Юрий Баранчук (слева) и Максим Афанасьев (справа)

Господин Афанасьев добавил, что чиновник также будет координировать работу, связанную с организацией гуманитарной помощи воинским частям Вооруженных сил (ВС) РФ, участвующим в специальной военной операции (СВО), содействовать военным комиссариатам по комплектованию ВС РФ и предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи военным. «За его плечами 20 поездок в зону СВО, он занимался доставкой гуманитарной помощи и организацией логистики, обучал военнослужащих применению средств РЭБ на линии боевого соприкосновения, проводил работу по доработке БПЛА, обучал операторов использованию и применению этих средств для разведывательных операций в условиях ограниченной видимости, доставке необходимых грузов для поддержания здоровья личного состава и успешного выполнения боевых задач»,— добавил мэр.

Максим Афанасьев отметил, что в связи с назначением Юрия Баранчука ввел новую должность инвестиционного уполномоченного, который будет отвечать за реализацию инвестиционных проектов. «Юрий Александрович имеет опыт работы в реальном секторе экономики, много лет возглавлял Фонд развития промышленности Тюменской области, с 2008 года является руководителем тюменского реготделения "Союза машиностроителей России". Эти компетенции позволят ему активно работать над проектами, направленными на повышение инвестиционной привлекательности города и выработку решений, усиливающих конкурентоспособность территории»,— заверил градоначальник.

Тюменская областная дума поддержала отставку Юрия Баранчука в связи с его заявлением об уходе по собственному желанию 28 ноября. Спикер Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что парламентарий «успешно совмещал депутатскую деятельность с развитием бизнеса». «Вы самый мощный и активный волонтер, и очень многое делаете для участников СВО и их семей, жаль, что депутат такого уровня уходит из областной думы, но на новом поприще вы в полной мере используете свой потенциал»,— обратился он к господину Баранчуку.

Юрий Баранчук отметил, что решение об уходе для него было «тяжелое и трудное». «Я счастливый человек, потому что нахожусь в большом коллективе, который меня многому учит. Я никуда не делся, многие избиратели считают, что я еще депутат городской думы, приходят ком не, я думаю, так и будут приходить за помощью»,— добавил он.

Юрий Баранчук был депутатом Тюменской облдумы с 2020 года, в 2021 году он одержал победу в избирательном округе №17 (взял 19 914 голосов), опередив кандидата от КПРФ Татьяну Казанцеву (ее поддержали 14 864 человека). Ранее, в 1997-2001 годах, работал в «Газпроме»: занимался газификацией России и строительством предприятий. В 2003 году возглавил Фонд развития промышленности Тюменской области, в 2005-ом получил должность председателя «Федерации велосипедного спорта Тюменской области», в 2008-ом занял пост руководителя реготделения «Союза машиностроителей России». Избирался депутатом Тюменской городской думы V, VI и VII созывов.

Василий Алексеев