США продлили лицензию сербской NIS на два месяца

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS до 16 июня. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Лицензия позволяет компании работать в условиях санкций США, которые вступили в силу в октябре 2025 года.

«Для нашего государства важно, чтобы NIS продолжала стабильную деятельность, сохраняла рабочие места и способствовала энергетической безопасности Сербии»,— сказала министр (цитата по RTS). Продление лицензии необходимо для стабильного планирования закупок сырой нефти, безопасной работы НПЗ в Панчево и надежных поставок нефтепродуктов в страну, добавила госпожа Джедович-Ханданович.

Для снятия санкций США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. Остальные акции принадлежат частным инвесторам и сотрудникам компании.

В январе венгерская MOL заключила соглашения с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% в NIS. Для осуществления сделки необходимо разрешение OFAC. В марте MOL получила разрешение США на ведение переговоров с российским «Газпромом» до 22 мая.

