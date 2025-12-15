Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке отправки военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Индией о порядке отправки военнослужащих и боевой техники на территорию друг друга.

Соглашение между Россией и Индией упорядочивает отправку военнослужащих и техники, их материальное обеспечение для совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий. Документ также упрощает использование воздушного пространства стран и заход военных кораблей России и Индии в порты друг друга.

Соглашение было подписано 18 февраля. Тогда же стороны договорились упростить взаимодействие между военными ведомствами стран при организации совместных мероприятий.

Лусине Баласян