Reuters узнал о готовности Ирана продлить перемирие с США

Между Ираном и США сохраняются «существенные разногласия» по ядерным вопросам, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, Тегеран рассчитывает в ближайшие дни заключить предварительное соглашение с Вашингтоном и продлить режим прекращения огня.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи (в фокусе)

Продление перемирия «создаст пространство для дальнейших переговоров о снятии санкций с Ирана и выплате компенсации за военный ущерб», сказал собеседник Reuters. «В обмен на это Иран предоставит международному сообществу гарантии мирного характера своей ядерной программы»,— добавил источник агентства.

Возможность судоходства в Ормузском проливе зависит от того, будут ли США соблюдать режим прекращения огня, подчеркнул собеседник Reuters. Он назвал любые другие утверждения о ходе переговоров «искажением ситуации».

17 апреля МИД Ирана объявил об открытии Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада маршрута американскими силами продолжит действовать, пока стороны не заключат мирное соглашение. По словам американского президента, следующие переговоры США и Ирана могут пройти 18–19 апреля. Господин Трамп рассчитывает, что по их итогам стороны заключат сделку. Перемирие между Ираном и США истекает 21 апреля.

