Проливные вожди

Днем 17 апреля Иран официально сообщил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства на время действия перемирия. На этот жест доброй воли Тегеран, по словам главы МИДа республики Аббаса Аракчи, пошел ввиду достижения режима прекращения огня между Израилем и Ливаном в ночь на 17 апреля. Подтвердив вскоре новость об открытии пролива, президент США Дональд Трамп, однако, заявил, что с Ливаном это не связано и что Тегеран якобы согласился держать эту важнейшую для транспортировки энергоресурсов водную артерию открытой всегда. Несмотря на отсутствие определенности, рынки и мировые политики встретили новости с явным облегчением.

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Открытие Ираном Ормузского пролива для коммерческих судов стало важным шагом навстречу чаяниям всех заинтересованных в свободе судоходства сторон

Утром 17 апреля главной новостью с Ближнего Востока казалось десятидневное перемирие между Израилем и правительством Ливана, за которое больше всех ратовал, а вернее, которого даже требовал союзник ливанского шиитского движения «Хезболлы» Иран. Без выполнения этого требования Тегеран отказывался идти на второй раунд консультаций с Вашингтоном.

Однако уже днем того же дня на Ближнем Востоке случилось то, что тут же информационно перебило новости с ливанского фронта. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что стратегически важный для мировой торговли энергоресурсами Ормузский пролив останется «полностью открытым» до тех пор, пока действует перемирие на Ближнем Востоке, связав этот шаг с событиями в Ливане.

«Вместе с перемирием в Ливане проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период перемирия»,— написал Аракчи в соцсети X.

При этом, впрочем, осталось неясным, на какой срок — на время десятидневного перемирия, согласованного Ливаном и Израилем, или до 22 апреля, когда истечет срок перемирия между самим Ираном и США,— Тегеран намерен держать водную артерию открытой.

Как пояснили при этом в Тегеране, проход коммерческих судов разрешен по ранее обнародованному предварительно согласованному маршруту вдоль иранского берега. При этом кораблям ВМС любых стран по-прежнему будет запрещено пересекать Ормузский пролив, отметил иранский военный источник.

Считаные минуты спустя после поста иранского дипломата новости об открытии Ормузского пролива в соцсети Truth Social подтвердил и президент США Дональд Трамп. И, что удивительно, даже поблагодарил за это иранскую сторону. В еще одном посте (а в этот день президента Трампа, и без того традиционно не скупящегося на посты, прямо-таки прорвало) он сообщил, что «Иран с помощью США убрал или убирает все морские мины», повторно выразив Тегерану признательность.

Далее же лидер США заявил, что «эта сделка никоим образом не связана с Ливаном», пообещав, что американцы продолжат работать с Ливаном отдельно и решат ситуацию с «Хезболлой», а Израиль больше не будет бомбить Иран, потому что «США запрещают делать это». Еще пару часов спустя он заявил, что Иран согласился больше не закрывать Ормузский пролив и не использовать его как «оружие против мира».

Вместе с тем американский лидер тут же добавил к этой оптимистичной картине изрядную ложку дегтя, заявив, что военно-морская блокада иранских портов со стороны США останется в силе до заключения мирного соглашения с Тегераном, невзирая на возобновление работы Ормузского пролива.

Ее США ввели в начале этой недели после того, как Иран фактически на несколько недель перекрыл самый оживленный в мире морской нефтяной маршрут в ответ на американо-израильское нападение на Иран в феврале.

«Этот процесс (выход на мирное соглашение.— “Ъ”) должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы»,— снова вернулся к позитиву глава Белого дома, по привычке написав и этот пост заглавными буквами.

Днем ранее глава Белого дома уже заверял журналистов, что мирное соглашение с Ираном «очень близко», несмотря на то что переговоры в Исламабаде во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в минувшие выходные ни к какому прорыву не привели. Тем не менее, по данным Axios, второй раунд мирных переговоров между США и Ираном, скорее всего, пройдет в Пакистане уже в эти выходные.

К слову, ранее то же издание со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что одним из обсуждаемых пунктов в плане прекращения войны, который Вашингтон и Тегеран рассматривают, является разблокировка США $20 млрд замороженных иранских средств в обмен на отказ Ирана от запасов обогащенного урана. 17 апреля Трамп прокомментировал и это: «США получат всю ядерную "пыль", созданную нашими великими бомбардировщиками B2,— никаких денег не будет ни в каком виде».

Новости об открытии Ормузского пролива были крайне позитивно встречены прежде всего на нефтяных рынках. Цена на баррель нефти марки Brent, еще утром державшаяся на отметке $98, почти моментально упала ниже $90.

Цена на легкую нефть марки NYMEX, американский эталон, также значительно снизилась.

Среди мировых политиков же одним из первых заявление Ирана по Ормузскому проливу приветствовал президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив, что этот шаг «идет в правильном направлении». «Мы все выступаем против любых ограничений или систем соглашений, которые, по сути, будут равносильны попытке приватизации пролива, и, конечно же, против любой системы взимания платы за проход»,— отметил хозяин Елисейского дворца.

В это время он как раз проводил в Париже представительный саммит с участием премьеров Великобритании и Италии Кира Стармера и Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и лидеров еще более чем 30 стран, присоединившихся онлайн, посвященный возобновлению работы Ормузского пролива и тому, что стороны, не вовлеченные в войну на Ближнем Востоке, могут сделать для обеспечения безопасности важнейшего судоходного пути.

На фоне того, что никакого четкого плана действий союзники, судя по всему, так и не выработали (как выразился в разговоре с Financial Times один европейский дипломат, «весь смысл в том, чтобы делать вид, что план существует, хотя его нет»), разблокировка Ормузского пролива стала для Макрона и сотоварищей изрядным облегчением.

Впрочем, чтобы европейские союзники не сильно радовались, Дональд Трамп, ранее уже не раз крайне грубо критиковавший европейцев за отказ примкнуть к разблокированию пролива, снова накинулся на них в лице НАТО. «Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью. Они оказались бесполезны, когда понадобилась помощь,— бумажные тигры!» — написал он в Truth Social, ввернув свой, уже ставший любимым эпитет в отношении альянса.

Ирэна Шекоян