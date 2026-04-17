Трамп: морская блокада Ирана останется в силе

Несмотря на открытие Ираном Ормузского пролива, морская блокада останется в силе, заявил президент США Дональд Трамп. Блокаду не снимут до тех пор, пока сделка с Ираном не будет завершена на 100%, добавил он.

Фото: Evan Vucci / Reuters

Как написал господин Трамп в соцсети Truth Social, процесс заключения сделки «должен идти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласовано».

США начали блокировать иранское порты с вечера 13 апреля. Через пролив Иран поставляет нефть на экспорт, и блокировав пролив, Соединенные Штаты намерены склонить исламскую республику заключить сделку. Ключевое условие — отказ Ирана от разработки ядерного оружия.