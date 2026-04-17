Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайшие два дня

Американская и иранская делегации могут встретиться 18-19 апреля, заявил президент США Дональд Трамп. Он рассчитывает, что стороны придут к мирному соглашению.

«Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Я думаю, что встреча, вероятно, состоится в выходные. Я думаю, что мы заключим сделку в ближайшие день или два»,— сказал господин Трамп Axios.

По информации источников Axios, США и Иран завершают работу над мирным планом из трех страниц. Однако в проекте соглашения «по-прежнему остаются пробелы в важнейших вопросах», отметили собеседники издания.

Двухнедельное перемирие между США и Ираном истекает 21 апреля. По словам Дональда Трампа, иранская сторона согласилась прекратить обогащение урана и передать США все ядерные материалы, которые остались на поврежденных при атаках объектах.