В КСИР заявили о новом режиме судоходства в Ормузском проливе

Военно-морские силы КСИР объявили о начале нового порядка судоходства в Ормузском проливе. Гражданские суда будут идти по маршрутам, установленным Ираном, и любое движение судов будет осуществляться только с разрешения военного ведомства.

Военные корабли по-прежнему не могут проходить в проливе, добавили в КСИР. Порядок установлен по соглашению о прекращении огня в Ливане. Сообщение военно-морской службы опубликовано в соцсети X

Иран сегодня объявил об открытии пролива для коммерческих судов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласился больше никогда не закрывать морской коридор, а также вызвался помочь в разминировании пролива. В Иране заявляли, что суда будут свободно ходить в проливе на время перемирия Ливана и Израиля.

