«Зенит» оштрафовали из-за попавшей в игрока «Спартака» бутылки

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ФК «Зенит» на 300 тыс. руб. Причиной стало «попадание предметов, брошенных зрителями, в игрока соперника», сообщила пресс-служба РФС.

Еще один штраф в 80 тыс. руб. назначили «Зениту» за использование зрителями пиротехнических изделий. «Спартак» за это же нарушение оштрафовали на 30 тыс. руб. Кроме того, столичный клуб оштрафовали на 100 тыс. руб. «за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений».

Речь идет о матче «Зенита» и «Спартака» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России, который прошел 8 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. По итогам серии пенальти «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 7:6.

После завершения матча болельщики «Зенита» стали бросать пластиковые бутылки на поле. Одна попала в голову нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек двоих болельщиков к административной ответственности и назначил обоим штраф 7 тыс. руб. Одному из фанатов запретили посещать официальные матчи соревнования на год, другому — на восемь месяцев, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.