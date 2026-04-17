Установка указателей с медведями привела к увольнениям в ярославском минтуре

В Ярославской области неправильная установка туристических указателей в виде высоких деревьев с медведями стала причиной для увольнений в областном министерстве туризма. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе своего отчета в областной думе.

Туристический указатель в Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

С вопросом об указателях к губернатору обратился депутат Сергей Хабибулин. По его мнению, выбор мест установки указателей был сделан неверно. Так, в некоторых местах их не видно за деревьями. Господин Хабибулин напомнил и про мелкий нечитаемый шрифт. «Вы говорили, что будут менять, но вот пока что-то ничего не меняется»,— обратился депутат.

Губернатор сообщил, что замена запланирована в этом году.

«Их поставили не там и написали на них маленьким шрифтом — это совершенно определенно. Задача была перед министерством. Могу сказать, что несколько человек были уволены за нерешение данной задачи из министерства туризма. Сейчас эта задача очень актуальна в связи с тем, что у нас скоро начинается туристический сезон. В ближайшее время эту ситуацию исправим»,— сказал губернатор.

Он добавил, что вопросы есть и к установленным малым архитектурным формам с сенсорной панелью для навигации туристов.

МАФ-навигатор в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

«Где-то интернет сбоит, где-то нет нормального взаимодействия. Это все требует определенной докрутки. К сожалению, это все приходит у коллег с опытом. Приходится целый ряд вещей потом исправлять, чтобы выйти на необходимый результат. Но сделаем. Обязательно докрутим»,— сказал Михаил Евраев.

Алла Чижова