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В Ярославской области увеличат шрифт на новых туристических указателях

Новые туристические указатели в Ярославской области будут доработаны, на них увеличат шрифт надписей. Об этом сообщили в министерстве туризма региона.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Ранее в социальных сетях жители пожаловались на то, что надписи на новых объектах в виде дерева с табличкой и гербом Ярославля слишком мелкие, водители не могут их разглядеть. В минтуризма сообщили, что работы у подрядчика не приняты из-за обнаруженных недостатков.

«Один из главных – нечитаемые надписи с указанием туробъектов и расстояния до них»,— прокомментировала министр туризма Ярославской области Ольга Габуева.

Таблички демонтируют для доработки, в результате чего шрифт должен стать крупнее. «Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчиком работ является лечебная исправительная колония №51 в Нижнем Тагиле Свердловской области. Стоимость контракта составила 38,6 млн руб.

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